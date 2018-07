Ahmadinejad cancela reforma do Ministério do Petróleo

"A fusão dos dois ministérios foi cancelada e retirada da agenda do governo", afirmou Hossein Sobhani-Nia, um membro do Comitê Parlamentar de Administração, segundo o site. De acordo com ele, a decisão foi tomada por um subcomitê formado por representantes do Parlamento e do governo, que "chegou à conclusão de que o Ministério do Petróleo deveria continuar independente devido a sua importância".

A fusão dos Ministérios de Petróleo e Energia tornou-se um ponto de discórdia entre Ahmadinejad e o Parlamento, dominado pelos conservadores, após o presidente iraniano começar a implementar planos para reestruturar seu gabinete. Em 15 de maio, Ahmadinejad anunciou que comandaria pessoalmente o Ministério do Petróleo por um período transitório, depois de demitir o então ministro Masoud Mirkazemi, no dia anterior.

O anunciou desencadeou uma onda de críticas do Parlamento, com muitos parlamentares insistindo que o Ministério do Petróleo deveria continuar independente. A polêmica provocou a intervenção do órgão de fiscalização constitucional, que determinou que Ahmadinejad tinha abusado de sua autoridade. O presidente iraniano foi então forçado a nomear Mohammad Aliabadi para comandar a pasta, que supervisiona cerca de 80% das receitas anuais do Irã. As informações são da Dow Jones.