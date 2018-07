Ahmadinejad cogitou de renunciar ao cargo O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad (foto), estudou renunciar ao cargo após o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, ter vetado sua decisão de demitir o ministro de Inteligência, Heydar Moslehi. "Por um momento o presidente chegou a considerar a possibilidade de deixar o cargo, mas decidiu que deveria continuar no posto", disse ontem o porta-voz do Parlamento, Mohammad Reza Bahonar.