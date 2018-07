Ahmadinejad cogitou renúncia após veto de Khamenei

Ahmadinejad retirou-se da vida pública por dez dias no final de abril, em protesto contra a decisão de Khamenei de manter o ministro de Inteligência no cargo. Isso provocou uma crise política dentro do campo conservador, e líderes ultrarreligiosos denunciaram a decisão de Ahmadinejad como uma ameaça ao regime.

"O líder supremo quer que o governo continue seu trabalho até o fim do mandato com serenidade e de maneira natural", disse Bahonar. O mandato de Ahmadinejad termina em agosto de 2013 e ele não pode candidatar-se às eleições que ocorrerão dois meses antes. A Constituição do país proíbe mais de dois mandatos consecutivos para os presidentes. As informações são da Dow Jones.