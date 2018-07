Ahmadinejad desconsidera ameaças de guerra

Ahmadinejad está em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e reuniu-se hoje com um grupo de líderes editoriais com os quais discutiu uma série de assuntos.

Na conversa, o chefe de governo iraniano assegurou que as atividades de enriquecimento de urânio de seu país têm finalidade estritamente pacífica, apesar das suspeitas de uso militar secreto levadas pelos Estados Unidos e seus aliados à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Ahmadinejad acusou especificamente os EUA, o Reino Unido e a França de "violarem os direitos e as liberdades básicas de outros países". Por ser signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), o Irã tem o direito de manter um programa nuclear que não tenha finalidade militar. O enriquecimento de urânio, por sua vez, é um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas.

Os EUA suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e a pesquisa de isótopos medicinais.

Ainda de acordo com Ahmadinejad, não é tarde para dialogar com os Estados Unidos e seu país não está preocupado com a possibilidade de ser atacado por Israel.

Antes de sua oitava participação na Assembleia Geral da ONU, o presidente iraniano disse ainda que seu país é neutro em relação à guerra civil na Síria e negou que Teerã esteja armando ou treinando as tropas do governo de Bashar Assad. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.