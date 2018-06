Ahmadinejad deve sair derrotado de eleições Os iranianos votaram ontem no segundo turno das eleições parlamentares. Pesquisas apontam a vitória dos candidatos do aiatolá Ali Khamenei sobre os do presidente Mahmoud Ahmadinejad, que teria um fim de mandato difícil se confirmada a derrota. Com reformistas afastados e opositores na prisão, a eleição é considerada um teste para a popularidade de Khamenei, que obteve 75% dos votos no primeiro turno e deve eleger a maioria das 65 vagas em disputa, que renovarão parte do Parlamento, que tem 290 cadeiras.