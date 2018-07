Ahmadinejad diz que líder ressuscitará O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, provocou polêmica e revoltou os religiosos do Irã ao dizer que Hugo Chávez retornará à Terra ressuscitado no dia do Juízo Final juntamente com o imã Mehdi - maior figura do xiismo - e Jesus Cristo, que é tido como um importante profeta para os muçulmanos.