Ahmadinejad diz que Venezuela e Irã são 'alvos' dos EUA O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, acusou os EUA e Israel de planejarem um ataque a "nações livres", como o seu país e a Venezuela. Em entrevista à TV estatal venezuelana VTV, o líder do país persa disse ainda que "os sionistas" (termo que usa para se referir a Israel) estão por trás de "todas as guerras internacionais.