Ahmadinejad é proibido de visitar assessor preso Em mais um sinal de enfraquecimento, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi proibido no domingo, pela Justiça iraniana, de visitar um assessor preso. O presidente tem enfrentado sucessivas crises e sua base de apoio diminuiu sensivelmente. Ahmadinejad criticou ontem duramente o aiatolá Sadegh Amoli Larijani, que comanda o Judiciário do país, em razão da proibição.