Ahmadinejad encerrará carreira em 2013, diz jornal

Segundo o jornal, Ahmadinejad afirmou em entrevista que planeja voltar à Universidade. Ele disse que poderia se engajar em alguma atividade política. "Eu não fundarei nenhum partido ou grupo político", acrescentou.

Ahmadinejad não poderá disputar as eleições em junho de 2013 por causa do prazo para governar. Perguntado se, como Vladimir Putin na Rússia, gostaria de retornar à presidência no futuro, ele respondeu: "Não, oito anos são suficientes."

Ahmadinejad perdeu no ano passado uma disputa de poder com o sistema dominante do Irã, que

o ajudou a conquistar a presidência do país. As informações são da Associated Press.