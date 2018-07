Ahmadinejad está tranquilo, diz Fidel Fidel Castro disse ontem que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, está "sossegado e tranquilo", completamente indiferente às ameaças dos EUA por causa do programa nuclear do país - que, segundo a AIEA, pode ter fins militares. "Estou certo de que, da parte do Irã, não se deve esperar ações impensadas que contribuam para uma guerra", afirmou Fidel.