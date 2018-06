Ahmadinejad favorece suposto sucessor à presidência O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad fez hoje a nomeação controversa de Esfandiar Rahim Mashaei como chefe do secretariado do Movimento dos Países Não-alinhados, o bloco de nações desenvolvidas que o Irã atualmente comanda. O posto possibilita a Mashaei a experiência internacional mais do que necessária, visto que ele está sendo cotado como o candidato às eleições presidenciais no próximo ano, na escolha de Ahmadinejad.