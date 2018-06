Ahmadinejad faz visita histórica do Egito O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegou ao Cairo nesta terça-feira para a primeira visita de um chefe de Estado iraniano ao Egito desde a revolução islâmica de 1979. Imagens mostram o presidente egípcio, Mohamed Morsi, saudando Ahmadinejad no aeroporto do Cairo, assim que ele desembarcou do avião.