Ahmadinejad insiste em visitar a prisão de Evin O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, insistiu nesta segunda-feira que quer visitar a prisão de Evin, perto de Teerã, uma dia após o judiciário iraniano rejeitar o pedido que ele fez para visitar a cadeia. Ahmadinejad disse no domingo que queria inspecionar as penitenciárias do Irã. Mas o porta-voz do judiciário iraniano, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, sugeriu que existe uma "dimensão política" no pedido presidencial. Segundo ele, "nessa situação, não é conveniente" que Ahmadinejad visite Evin, a maior penitenciária em Teerã.