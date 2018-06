Ahmadinejad: Irã reduzirá dependência do petróleo

Segundo Ahamadinejad, seu governo está buscando compensar a queda nas receitas do petróleo com cortes de gastos e aumentos de impostos. As medidas constam no projeto do Orçamento para o próximo ano no calendário iraniano, que começa em 21 de março.

As vendas de petróleo respondem por quase 80% das exportações iranianas, mas caíram cerca de 45% nos últimos meses, em funções das medidas adotadas pelo Ocidente contra o país, em uma tentativa de fazer os iranianos desistirem de seu controverso programa nuclear. As informações são da Associated Press.