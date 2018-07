Ahmadinejad lamenta a prisão de conselheiro

Autoridades levaram Javanfekr em custódia na quarta-feira. Ele cumprirá uma sentença de seis meses de detenção por publicar material sobre o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, que foi considerado insultuoso.

A prisão é vista como consequência da rivalidade entre Ahmadinejad e seus rivais conservadores, que deve intensificar-se à medida que aproximam-se as próximas eleições no Irã, previstas para junho do ano que vem. Conforme a lei, o presidente não poderá concorrer. As informações são da Associated Press.