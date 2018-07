Ahmadinejad nega acusações de conspiração

Dois homens, incluindo um membro da unidade especial de ações estrangeiras do Irã, foram acusados pela corte federal de Nova York de conspirar para matar o diplomata saudita, Adel Al-Jubeir. Autoridades iranianas consistentemente negam as alegações desde que estas surgiram, na semana passada. As declarações de Ahmadinejad, e comentários similares do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, são as primeiras manifestações feitas pelos mais altos dirigentes do país.

Khamenei, que tem a palavra final em todos os assuntos de Estado, afirmou que os EUA buscam exercer uma pressão maior sobre o Irã ao fazerem alegações infundadas. "Eles [os norte-americanos] cometem tais conspirações contra nós frequentemente, que são todas inúteis e ineficazes. Eles dizem que querem isolar o Irã, mas eles se tornaram isolados", disse o aiatolá à emissora estatal de televisão. As informações são da Associated Press.