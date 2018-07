Ahmadinejad pede que líbios se unam contra o Ocidente

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pediu nesta terça-feira, 25, que os líbios trabalhem juntos para evitar que as potências ocidentais tomem o controle de seu país e saqueiem suas riquezas.

Veja também:

AO VIVO: Acompanhe as notícias sobre a morte de Kadafi

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

ARQUIVO: ‘Os líbios deveriam chorar’, dizia Kadafi

ESPECIAL: Líbia pós-Kadafi

GALERIA: Celebrações pelo fim do regime

"Seu primeiro objetivo é tomar o controle da Líbia e (então) tentar impor regras não revolucionárias e impopulares sobre seu povo", disse ele em discurso proferido na província de Khorasan do Sul e transmitido ao vivo pela televisão estatal.

"As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) intervieram sob o pretexto de ajudar os líbios...e transformaram a Líbia em ruínas...e sob o pretexto de reconstruir a Líbia, eles querem saquear suas riquezas", afirmou Ahmadinejad.

O Irã apoiou a revolta líbia contra Muamar Kadafi, mas rejeitou fortemente a intervenção militar da Otan que levou à vitória da insurreição.

Ahmadinejad disse estar certo de que os líbios vão "se unir e expulsar" os poderes ocidentais.

Mais cedo, o ministro de Relações Exteriores iraniano, Ali Akbar Salehi, enviou uma mensagem aos novos líderes da Líbia saudando a "total libertação do país", informou a agência de notícias Mehr.

Salehi disse esperar que os líbios exercitem sua soberania "instalando um regime baseado na democracia religiosa ao mesmo tempo em que preserva a independência e a estabilidade do país, sem influência ou interferência de forças estrangeiras". As informações são da Dow Jones.