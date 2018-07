Ahmadinejad reduz o tom em seu último discurso na cúpula anual

Em seu último discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, fez um discurso bem mais ameno do que nos anos anteriores. O líder iraniano não questionou o Holocausto ou o 11 de Setembro, como fez no passado, mas criticou as ameaças de Israel de atacar Teerã em razão de seu programa nuclear.

Ahmadinejad deixará o poder no ano que vem, quando o Irã passará por novas eleições presidenciais.

"Os sionistas não civilizados querem recorrer a uma ação militar contra nossa grande nação", disse Ahmadinejad. Antes mesmo de o iraniano começar a falar, algumas delegações, como a dos EUA e de Israel, se retiraram do plenário das Nações Unidas. Essa atitude também ocorreu em anos anteriores, apesar de, em alguns casos, esperarem por Ahmadinejad começar com as ofensas antes de sair.

No discurso, o líder iraniano atacou longamente o capitalismo e, no fim, adotou um tom religioso. Em questões internacionais, acusou o Ocidente de errar ao apoiar Saddam Hussein na guerra contra o Irã, nos anos 1980, quando centenas de milhares de pessoas morreram no conflito.

A Síria não foi citada em nenhum momento por Ahmadinejad. O regime de Teerã é o principal aliado regional de Bashar Assad na região.

Cameron. O premiê britânico, David Cameron, por seu lado, frisou a violência na Síria em seu discurso na Assembleia Geral no início da tarde de ontem em Nova York.

"O sangue dessas crianças (sírias) é uma terrível mancha na reputação das Nações Unidas. Em particular, uma mancha naqueles que fracassaram ao se levantar contra as atrocidades e em alguns casos até mesmo ajudaram o reino do terror de Assad", disse em referência indireta à China, Rússia e Irã.

O líder britânico defendeu uma transição política rápida em Damasco para conter a violência, que já deixou mais de 20 mil mortos.

Ao lado de outros países europeus, como a França, e de monarquias da Península Arábica, a Grã-Bretanha é uma das principais defensoras de um apoio mais resoluto à oposição síria. Britânicos e franceses foram os principais articuladores da intervenção na Líbia, no início de 2011. / G.C.