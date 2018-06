Ahmadinejad viaja à África para firmar acordos

De acordo com um comunicado do gabinete presidencial, "diferentes memorandos de entendimento no campo energético, comercial, cultural, de turismo e de saúde serão assinados", disse o líder sem dar detalhes.

Na tarde deste domingo, Ahmadinejad chegará a Benim, na qualidade de líder do Movimento de Países não Aliados, disse o chanceler do país africano, Nassirou Arifari Bako, acrescentando que educação, agricultura e energia, sobretudo, estarão na agenda do encontro.

Depois de Benim, o presidente iraniano segue para o Níger na segunda-feira, onde permanece por dois dias. O Níger é o quarto maior produtor de urânio, do qual o Irã vem buscando comprar o minério há muito tempo.

Ahmadinejad já visitou 11 países africanos, em quatro viagens, na maioria delas para buscar apoio da Organização das Nações Unidas, que impôs uma série de sanções à Teerã devido ao seu programa nuclear. As informações são da Dow Jones.