AI alerta que coalizão da Arábia Saudita bombardeou escolas no Iêmen

LONDRES - A organização humanitária Anistia Internacional (AI) alertou nesta sexta-feira, 11, que a coalizão liderada pela Arábia Saudita - que ataca os houthis no Iêmen - bombardeou diversas escolas nos últimos meses.

A aliança atacou pelo menos cinco centros educativos entre agosto e outubro de 2015, nos quais morreram 5 civis e outros 14 ficaram feridos, entre eles 4 menores, segundo uma investigação divulgada pela AI.

"Apesar de não haver alunos no interior das escolas durante esses ataques, as bombas causaram graves danos e destruíram os centros, o que terá consequências a longo prazo para as crianças", declarou Lama Fakih, porta-voz da organização, em comunicado emitido da sede da organização em Londres.

A Anistia Internacional ressaltou que atacar edifícios públicos não militares é uma "flagrante violação da legislação internacional".

"A escolas são essenciais para a vida civil. Devem oferecer um lugar seguro para as crianças. São os menores iemenitas que vão pagar o preço desses ataques. Além do encarniçado conflito que vivem, agora enfrentam uma longa interrupção de sua educação", lamentou Fakih.

A investigadora destacou que algumas das escolas foram atacadas em mais de uma ocasião, o que mostraria que foram um alvo "deliberado".

Segundo os cálculos da organização humanitária, mais de 6.500 crianças iemenitas nas cidades de Hajjah, Al Hudayda e Sanaa estão sendo afetadas pelos bombardeios.

A Anistia Internacional reivindicou em seu relatório que os cinco ataques sejam investigados por um organismo "independente e imparcial", e que os responsáveis "respondam por suas ações". "Além do resultado das conversas de paz da próxima semana, é crucial que se averigue esses ataques ilegais."

Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e outras nações árabes, com a Arábia Saudita à frente, lançaram em março uma ofensiva no Iêmen em apoio ao presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi e contra rebeldes houthis, afundando o país em uma grave crise humanitária. /EFE