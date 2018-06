AI pede ao Bahrein que liberte ativista em greve de fome A Anistia Internacional instou o governo do Bahrein a libertar um ativista pelos direitos humanos que faz greve de fome e lembrou à monarquia sunita do país do Golfo Pérsico que ela precisa cumprir suas promessas e libertar todos os presos políticos durante os protestos de 2011. O grupo de defesa dos direitos humanos, sediado em Londres, disse que Abdulhadi al-Khawaja precisa ser libertado imediatamente, porque o ativista "corre o risco de morrer" após mais de 50 dias em greve de fome. Al-Khawaja começou a greve de fome em 8 de fevereiro.