Aiatolá iraniano ironiza acusação de americanos

Um porta-voz de Khamenei acrescentou que "os EUA agem para isolar o Irã, mas acabam isolando a si próprios". De acordo com ele, as relações com a Arábia Saudita "se baseiam no respeito mútuo" e as acusações feitas pelos americanos, de que Teerã pretendia assassinar o representante de Riad em Washington, "são mentirosas".

O regime de Teerã também nega ter havido uma reunião envolvendo diplomatas do país e americanos na ONU para discutir o assunto, conforme afirmou o Departamento de Estado dos EUA ao longo da semana.

Rivalidade. O anúncio do suposto plano agravou ainda mais a crise entre EUA e Irã. Desta vez, no entanto, o caso envolve ainda a Arábia Saudita, principal rival de Teerã no Oriente Médio. Os dois países estão em lados antagônicos nos levantes na Síria, onde os iranianos apoiam o regime do presidente Bashar Assad, e no Bahrein, onde os sauditas defendem a monarquia contra a minoria xiita, apoiada pelo Irã. No Líbano, no Iraque e nos territórios palestinos, Irã e Arábia Saudita também se posicionam ao lado de facções políticas rivais. / G.C.