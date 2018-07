Aiatolá promete 'resposta firme' a ação dos EUA

"As autoridades americanas devem saber que toda ação inapropriada, seja política ou de segurança, terá uma resposta firme por parte do povo iraniano", declarou o aiatolá em discurso no oeste do país.

Teerã ainda exigiu que um diplomata tenha permissão para visitar o suposto espião iraniano com cidadania americana preso, Manssor Arbabsiar, que teria negociado o assassinato de Jubeir com um cartel de drogas mexicano sem saber que seu interlocutor era um agente infiltrado dos EUA.

"Dar informações do acusado e garantir acesso consular é uma obrigação do governo americano. Qualquer entrave é contrário à legislação internacional", disse a chancelaria iraniana.

O governo americano está discutindo com seus aliados europeus e com outros países a possibilidade de reforçar as sanções econômicas contra o Irã, que já é alvo de várias punições dos EUA e da ONU por causa de seu programa nuclear.

Os comentários do aiatolá refletem a preocupação de que Washington use a acusação para aumentar o isolamento de Teerã perante a comunidade internacional.

Denúncia. A Arábia Saudita já deu os primeiros passos para denunciar o Irã ao Conselho de Segurança da ONU. Citando um comunicado saudita, a imprensa local afirmou que a missão do país nas Nações Unidas já teria pedido formalmente ao secretário-geral Ban Ki-moon para que informasse ao Conselho de Segurança a respeito do complô iraniano.

Em outra frente, a Casa Branca está pressionando a ONU para divulgar informações confidenciais que confirmem o envolvimento do Irã com tecnologia nuclear para fins militares.

Se a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), concordar, os EUA reabrirão o debate sobre o programa atômico iraniano, esquecido em meio aos levantes da primavera árabe. A ideia é aumentar a pressão internacional contra Teerã.

A AIEA, no entanto, teme que a divulgação provoque a expulsão dos inspetores da ONU que estão trabalhando no Irã. Fontes afirmam que os EUA planejam propor sanções ao Banco Central iraniano e ampliar o banimento da compra de petróleo de empresas com relação com a Guarda Revolucionária iraniana. / REUTERS e NYT