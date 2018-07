Aiatolá quer reduzir dependência de petróleo O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou que o país precisa deixar de vender matérias-primas, entre elas o petróleo, para fazer frente às sanções ocidentais impostas em razão do programa nuclear iraniano. Ele afirmou que é preciso incentivar o desenvolvimento de "companhias baseadas no conhecimento, que têm economia resistente e sustentável". A União Europeia reforçou neste mês o veto às importações de petróleo do Irã.