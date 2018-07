AIEA começa a vistoriar programa nuclear iraniano Uma delegação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) iniciou ontem uma visita de três dias que pretende esclarecer as "questões importantes" sobre o programa nuclear do Irã. O chefe dos inspetores da AIEA, o belga Herman Nackaerts, deve se reunir com autoridades do país, segundo a agência iraniana Irna. Entre os especialistas da AIEA, está o número dois do organismo, Rafael Grossi. A agência acrescentou que os membros da delegação provavelmente visitarão Fordo, segunda maior usina de enriquecimento de urânio do Irã, ao sul de Teerã. No início do mês, a AIEA afirmou que o país começou a produção de urânio enriquecido a 20% em Fordo. A 90%, o urânio pode servir para fabricar uma bomba atômica. / AP