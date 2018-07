AIEA condena o Irã por programa nuclear A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão ligado à ONU, aprovou ontem uma resolução condenando o Irã por desafiar as exigências para que interrompa sua atividade de enriquecimento de urânio e por não esclarecer suspeitas de que estaria em busca de armas nucleares. Dois dias depois de Israel intensificar as ameaças contra Teerã, a resolução da AIEA foi aprovada por ampla maioria - 31 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções. O texto manifesta "séria preocupação" com os avanços nucleares do Irã.