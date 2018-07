AIEA envia caso da Síria para conselho da ONU

A maioria dos membros com direito a voto na agência da ONU apoiou a recomendação formulada pelos Estados Unidos e por 12 de seus aliados. A decisão da agência é diferente do outro esforço de países europeus que buscam que o Conselho de Segurança da ONU condene o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, pela violenta repressão a manifestantes.

Em uma reunião a portas fechadas, com os 35 membros da AIEA atualmente com direito a voto, 17 países apoiaram a resolução dos EUA e seis votaram contra, segundo diplomatas presentes. A Rússia e a China estavam entre os que votaram "não". Houve 11 abstenções e um país não votou, disseram os diplomatas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.