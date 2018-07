AIEA vai ajudar a descontaminar área de usina japonesa

O chefe de gabinete Osamu Fujimura disse que o grupo de 12 pessoas vai ajudar a planejar e colocar em prática o processo de descontaminação durante sua visita de nove dias, que começa na sexta-feira.

Os especialistas também vão visita da usina nuclear Fukushima Dai-ichi, reunir-se com autoridades japonesas e fazer um relatório, disse ele.

Um grande terremoto seguido por um tsunami danificou o sistema de resfriamento da usina, fazendo com que o núcleo de três reatores derretessem e liberassem uma grande quantidade de radiação. Dezenas de milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas.

"Esperamos que possamos seguir com a descontaminação mais rapidamente e com mais eficiência ao reunir a sabedoria de todo mundo", disse Fujimura.

O grupo é a segunda maior missão da AIEA para o Japão desde o início da crise nuclear. Um grupo de investigação da AIEA visitou a usina no final de maio e início de junho.

A missão também vai inspecionar a usina e monitorar as experiências de descontaminação em áreas cultiváveis e outras áreas perto da usina.

O Japão levantou alguns dos avisos de evacuação ao redor da usina na semana passada, uma medida que teve como objetivo garantir a milhares de pessoas que era seguro voltar para casa.

Mas a área ainda precisa ser descontaminada, especialmente as escolas, parques e outras áreas frequentadas por crianças.

Mas uma área de 20 quilômetros ao redor da usina continua interditada. O governo levantou os avisos de evacuação em cinco cidades nas proximidades do limite de interdição, dizendo que a condição da usina está relativamente estável e os níveis de radiação estão se aproximando de padrões seguros. As informações são da Associated Press.