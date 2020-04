Ainda na ‘corda bamba’, parte da Europa afrouxa as restrições contra o coronavírus

The New York Times, O Estado de S.Paulo

BERLIM - A Áustria está permitindo que pequenas lojas voltem aos negócios após a Páscoa. A Dinamarca está reabrindo creches e escolas primárias. A República Tcheca planeja suspender a proibição de viagens. Espanha e Itália reabriram algumas atividades.

Cautelosamente, e com muitas ressalvas, alguns cantos da Europa caminham na ponta dos pés em direção ao afrouxamento das rigorosas medidas de bloqueio que estão em vigor há quase um mês para retardar a disseminação do coronavírus.

Mas, mesmo que o número de novas infecções pareça estagnado em vários países europeus, a mensagem dos líderes é clara: a próxima fase não é um retorno à normalidade. É uma tentativa de aprender a conviver com a pandemia - possivelmente por muito tempo.

Usando uma máscara facial, o chanceler Sebastian Kurz, da Áustria, ilustrou como seria esse novo normal quando ele anunciou “uma ressurreição passo a passo” da economia nesta semana. "Nós não estamos fora de perigo", disse ele. A primeira-ministra Mette Frederiksen, da Dinamarca, foi mais explícita: "É como andar na corda bamba", disse ela. “Se pararmos, podemos cair. Se formos rápido demais, isso pode dar errado em breve. Não sabemos quando voltaremos a terra firme."

Os anúncios desta semana chegaram quando a China suspendeu o bloqueio da cidade de Wuhan na quarta passada, uma poderosa vitória simbólica para o país e para um mundo que luta contra um vírus que surgiu pela primeira vez no país. Os governos europeus estão ansiosos para dar aos cidadãos um senso de esperança e também para reiniciar a atividade econômica. Mas realizar esse desejo representa um risco real de desencadear uma segunda onda de infecções e mortes em massa.

Quão cedo é para permitir a retomada de algumas atividades - e quais atividades?

Embora o número de mortes pela doença continue acelerando nos Estados Unidos, ele começou a se estabilizar em partes da Europa e até caiu em países afetados como a Itália. Mas o número de novas infecções diárias nos principais países como Alemanha, França e Reino Unido, as três maiores do continente, só deve atingir o pico nas próximas semanas.

Áustria, Dinamarca e República Tcheca, os três países que começaram a planejar uma saída dos bloqueios, são todos países menores que se moveram cedo para realizar o confinamento e, talvez, como resultado, tenham sido poupados do pior da pandemia.

Muitos outros países relutam em anunciar um cronograma concreto. A Comissão Europeia abandonou os planos de apresentar um "roteiro" para o fim das restrições nesta semana, depois que várias capitais insistiram que tal medida enviaria uma mensagem perigosa no momento em que ainda estão pedindo a milhões de pessoas que fiquem em casa.

Na quarta-feira passada, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, alertou que, apesar de ver "sinais positivos", era muito cedo para reverter as medidas de contenção. "Agora não é hora de relaxar as medidas", disse ele em entrevista coletiva. "É o momento de dobrar e triplicar nossos esforços coletivos para impulsionar a repressão com todo o apoio da sociedade."

Em vez de procurar um retorno à normalidade, muitos especialistas alertam que viver com o vírus pode ser o novo normal, pelo menos nos próximos meses. O único momento em que o mundo poderia esperar retornar a algo semelhante à normalidade pré-coronavírus seria após a descoberta da vacina.

"Isso não desaparecerá até que tenhamos uma vacina eficaz, esperamos que daqui a 12 meses", disse Walter Schachermayer, professor de matemática da Universidade de Viena, que foi consultado pela equipe de Kurz sobre o momento de uma saída do confinamento.

A idéia de que a imunidade aumentaria rápido o suficiente em qualquer país para permitir que as medidas de distanciamento social fossem abandonadas antes disso - sem pagar por isso com um número exorbitante de mortes e hospitais lotados - era "uma ilusão total", disse o professor Schachermayer. "Existe o risco constante de uma segunda onda."

Depois que a gripe espanhola surgiu pela primeira vez em 1918, observou ele, uma segunda onda matou milhões por ano. Já existem sinais de uma segunda onda agora em construção em alguns países do Leste Asiático que recentemente retomaram os negócios. É por isso que, mesmo quando o governo do chanceler Kurz anunciou sua tentativa de abertura, deixou claro que a situação precisava ser constantemente monitorada e se reservou o direito de impor restrições rapidamente novamente.

"Vamos monitorar de perto o número de novas infecções e acionaremos imediatamente o freio de emergência, se necessário", disse ele. Esse monitoramento exigirá um alto volume de testes, disse o professor Schachermayer. "É difícil acertar, porque tudo vem com um atraso de duas semanas" por causa do período de incubação do vírus, disse ele.

Mesmo assim, os líderes europeus e suas populações temem que as conseqüências de não permitir uma retomada mais ampla das atividades econômicas também possam ser devastadoras. À medida que a pressão sobre as unidades de terapia intensiva dos hospitais diminui, a conversa começa a mudar do objetivo imediato de salvar vidas para o objetivo de longo prazo de salvar os meios de subsistência.

Mesmo na Itália, as autoridades começaram a falar sobre a "fase dois" da paralisação nacional a partir do próximo mês. "Este é um resultado extraordinário", disse o ministro da Saúde do país, Roberto Speranza, na televisão italiana na noite de terça-feira, após as últimas estatísticas mostrarem que a taxa de contágio diminuiu de uma pessoa infectando cerca de três pessoas para uma pessoa infectando apenas uma.

"As medidas deram certo e podemos finalmente começar a planejar o futuro", disse ele. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sanchez disse que a proibição de todo o trabalho não essencial poderá ser levantada nesta semana, mesmo após ele prorrogar o bloqueio em seu país até 26 de abril. “Quando tivermos a curva sob controle, mudaremos para uma nova normalidade e rumo à reconstrução de nossa economia”, disse Sanchez.

Não está claro como será esse novo normal, embora seja provável que envolva máscaras obrigatórias em espaços públicos fechados e aplicativos de smartphone que rastreiem o contato com pessoas potencialmente infectadas. Voltar ao trabalho e viajar pode depender dos resultados dos testes e da presença de anticorpos que possam fornecer alguma imunidade.

As primeiras versões dessa nova realidade serão ensaiadas em breve na Áustria, na Dinamarca e na República Tcheca, que se moveram rapidamente em resposta à pandemia. Valeu a pena. Quando a Áustria entrou em confinamento em meados de março, o número de infecções dobrava a cada três dias. Agora, com novas infecções recuando todos os dias na semana passada, esse período diminuiu para duas semanas e meia.

"A Áustria agiu com mais rapidez e determinação do que outros países", disse Kurz ao The New York Times. “Conseguimos evitar o pior. Isso também nos permite sair mais rápido da crise novamente.”

Pequenas lojas, lojas de ferragens e centros de jardinagem poderão reabrir em 14 de abril, seguidos por outras empresas no final do mês. Restaurantes e serviços que envolvem contato humano próximo, como academias e cabeleireiros, podem não receber sinal verde até meados de maio ou junho. A aceleração gradual da atividade econômica é acompanhada de novas regras estritas, exigindo que as pessoas cubram o nariz e a boca nas lojas e nos transportes públicos - e muitos outros meses de distanciamento social estrito.