Ainda sem sinal de acordo, Duque se reúne com opositores na Colômbia

BOGOTÁ - O presidente colombiano Iván Duque se reuniu com oponentes políticos nesta sexta-feira, 7, para discutir a crise política no país. Participaram do encontro membros da Coalición de la Esperanza, uma aliança política de centro-esquerda para as eleições de 2022. A Colômbia enfrenta há dez dias manifestações em massa que deixaram ao menos 20 mortos e centenas de feridos.

Representantes da aliança apresentaram a Duque uma série de exigências, que passam pela criação de um plano nacional de emergência, renda básica para 6,2 milhões de famílias pobres e “matrícula zero” para que os jovens, grande maioria dos manifestantes, tenham acesso facilitado ao ensino superior público. A coalizão pediu também a implantação de mecanismos de urgência para salvaguardar os direitos humanos e um regime tributário verdadeiramente progressivo, eqüitativo e eficiente, de acordo com a Constituição.

Duque expressou otimismo após a reunião. “Tivemos um encontro produtivo com a Coalizão da Esperança, uma grande oportunidade de diálogo, superação de divergências e sem marcação de pontos políticos”, disse Duque no Twitter, referindo-se ao grupo de políticos.

Mas os participantes da oposição disseram que Duque precisava trabalhar muito para atender às demandas de ação contra a pobreza, o desemprego e o fim da violência policial. “Entramos em negociações com o presidente Ivan Duque como oposição e saímos como oposição", disse Jorge Robledo, senador do partido Dignidade, da Colômbia. "Apresentamos nossos pontos de vista e ele expôs os dele."

Sostuvimos productiva reunión con la Coalición de La Esperanza, una gran oportunidad de diálogo, por encima de diferencias y sin cálculos políticos. Buscamos soluciones y consensos por el bienestar de los colombianos, y garantizar la atención de los más vulnerables (1/2) pic.twitter.com/MwJYzqNzGj — Iván Duque (@IvanDuque) May 7, 2021

A Coalizão instou Duque a se reunir com membros da sociedade civil que organizaram os protestos. O governo deve se reunir na segunda-feira com o comitê nacional de greve - formado por sindicatos e outros grupos - mas disse que está disposto a levar a reunião adiante.

As manifestações iniciadas na semana passada protestam contra um plano de reforma tributária que aumentaria impostos sobre vendas no país. Duque retirou a proposta, mas os protestos continuaram, incluindo demandas como renda básica e a retirada de uma reforma da saúde que opositores consideram muito vaga para corrigir as desigualdades.

A pobreza e o desemprego aumentaram durante os bloqueios por coronavírus, aprofundando as desigualdades sociais arraigadas no país. Quase metade dos 50 milhões de habitantes da Colômbia vivia na pobreza no final de 2020. As conversas oferecem uma saída para a crise, disse o congressista do Centro Democrático Edward Rodriguez. "O sucesso do diálogo depende de ouvir todos", disse Rodriguez. “E isso leva a políticas públicas”.

Duque não pode concorrer no próximo ano, mas o descontentamento das pessoas pode prejudicar seu partido. O que está acontecendo nos protestos "não é favorável para o governo, nem para seu partido, nem para seu destino eleitoral em 2022", disse o analista Sergio Guzman, da Colombia Risk Analysis. /REUTERS e EFE