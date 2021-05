Air France e Airbus devem ser processadas por acidente em voo Rio-Paris, decide Justiça francesa

PARIS - O Tribunal de Apelação de Paris determinou, nesta quarta-feira, 12, que as empresas Air France e Airbus sejam processados por "homicídio involuntário" por sua responsabilidade indireta no voo Rio-Paris, em 2009, em que morreram 228 pessoas.

A decisão, motivada por apelos da procuradoria-geral e de familiares das vítimas, invalida a suspensão do processo proferida em 2019, que favoreceu a companhia aérea franco-holandesa e o fabricante europeu de aeronaves no encerramento das investigações.

Os advogados da Airbus anunciaram imediatamente que irão apelar para a Suprema Corte e denunciaram uma "decisão injustificada". "A Air France nega ter cometido um crime" que causou este terrível acidente, disse o advogado da companhia aérea, François Saint-Pierre.

As famílias das vítimas, por outro lado, receberam a notícia com alegria. "É uma grande satisfação ter a sensação de finalmente ter sido ouvido pela justiça", disse com grande emoção Danièle Lamy, presidente da associação 'Entraide et Solidarité AF447'.

Em 1º de junho de 2009, um Airbus A330 cobrindo a rota Rio de Janeiro-Paris caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e tripulantes - 228 pessoas de 34 nacionalidades - morreram no acidente, o pior da história da companhia aérea francesa.

Os restos do aparelho e as caixas pretas foram encontrados dois anos depois, a quase 4.000 metros de profundidade.

Uma década de batalha legal

Em 2019, após uma década de batalhas entre especialistas e a acusação da companhia aérea e do fabricante europeu por "homicídio involuntário", a procuradoria de Paris solicitou um julgamento apenas contra a Air France, avaliando que a companhia aérea "cometeu negligência e imprudência" nos treinamentos seus pilotos.

Mas os juízes de instrução não seguiram sua recomendação e pronunciaram a suspensão geral do processo. Para eles, o acidente se deveu "a uma combinação de elementos que nunca haviam ocorrido e que, portanto, revelaram perigos nunca antes percebidos".

As investigações "não levaram à caracterização de falha da Airbus ou da Air France em relação a (...) erros de pilotagem (...) na origem do acidente", decidiram.

Indignados, as famílias das vítimas e o sindicato dos pilotos apelaram, assim como a acusação.

Em apoio às partes civis, o procurador-geral foi além das exigências do Ministério Público de Paris, do qual é superior, ao solicitar que não só a Air France, mas também a Airbus fossem a julgamento.

Sem minimizar a "causa direta imputável à tripulação", a Procuradoria-Geral considera que as causas indiretas do acidente devem ser buscadas nos erros cometidos pelas duas empresas: os responsáveis ??pela Air France "não forneceram a formação e as informações necessárias para as tripulações "enquanto o Airbus" subestimaram a gravidade das falhas da sonda de velocidade Pitot "e não fizeram o suficiente para corrigir essa falha perigosa.

Nos meses anteriores ao incidente, vários incidentes foram registrados.

De acordo com laudos de especialistas, o congelamento em voo das sondas de velocidade Pitot causou um distúrbio nas medições de velocidade do Airbus A330, desorientando os pilotos até que eles perdessem o controle do avião em menos de 4 minutos.