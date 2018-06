Air France prevê cancelamentos com greve de pilotos

O principal sindicato do braço francês da companhia franco-holandesa convocou no mês passado uma greve de uma semana a partir de segunda-feira para protestar contra cortes de gastos. Esta semana, a Air France detalhou um plano para aumentar sua participação no mercado de companhias aéreas de menor custo, incluindo a transferência da maioria dos seus serviços de curta e média distância para a unidade Transavia Airlines.

Os pilotos, que precisam dizer à empresa se planejam se juntar à greve com antecedência de pelo menos 48 horas, temem que a Air France use a transferência de serviços para mudar as condições de trabalho.

Gagey afirmou que uma greve que force o cancelamento da metade dos voos da companhia geraria um prejuízo de entre 10 e 15 milhões de euros por dia. A empresa vem sendo bem-sucedida na diminuição de prejuízos com um plano de reestruturação de três anos, lançado em 2012, mas ainda permanece no vermelho. No primeiro semestre do ano, a Air France reportou prejuízo líquido de 614 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.