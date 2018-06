Air France também volta a operar voos para Israel

A decisão inclui as subsidárias das duas companhias, Germanwings, Austrian Airlines, Swiss and Brussels Airlines.

De acordo com a empresa francesa, o primeiro voo a sair de Paris com destino à capital israelense decola na noite desta sexta-feira.

A Lufthansa retoma a rota para o aeroporto internacional de Ben Gurion a partir de sábado de manhã. Em comunicado, a companhia disse que está avaliando de maneira contínua a situação de segurança para toda a rede de rotas em estreita coordenação com as autoridades responsáveis. Fonte: Associated Press.