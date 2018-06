'Ajuda brasileira será bem-vinda'

O Brasil pode contribuir com a conferência que será realizada em Genebra sobre a crise síria?

Se o Brasil desejar, claro que sim. O objetivo do encontro em Genebra é chegar a uma solução para as grandes causas da crise na Síria. O convite aos países será feito em breve e todos aqueles que puderem ajudar serão muito bem-vindos.

Ontem a ONU confirmou cinco ataques químicos na Síria. Isso muda a situação?

O relatório apresentado reflete exatamente o que estamos falando desde o início, quando vieram à tona as evidências dos ataques. Trata-se de uma confirmação da posição francesa sobre o uso de armas químicas na Síria.

Como anda o esforço para destruir o arsenal químico sírio?

É um processo que está em curso. Houve uma identificação completa dos locais envolvidos no programa de armas químicas e agora a questão é como destruir esse armamento. Procuramos um país que se disponha a fazer esse trabalho, mas isso não é algo fácil. Está em debate também uma ideia de destruir pelo menos uma parte das armas químicas no mar, embora as coisas não tenham avançado significativamente.