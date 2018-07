Ajuda dos EUA foi suspensa O anúncio do teste com o foguete Unha-3 fez os EUA cancelarem no mês passado um acordo de assistência alimentar fechado em fevereiro. Em troca, Pyongyang prometera renunciar a seu programa nuclear e a testes com foguetes e mísseis balísticos. O país enfrenta problemas crônicos para alimentar sua população e já passou por uma grave epidemia de fome na década de 90.