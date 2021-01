Ajuda para negros na covid é contestada na Justiça no Oregon

John Eligon / The New York Times, O Estado de S.Paulo

OREGON - Líderes cívicos negros em Oregon ouviram os alarmes no início da pandemia: dados em todo o país sugeriam que o coronavírus estava matando e afetando os negros de forma desproporcional. Localmente, os negros donos de negócios começaram a se preocupar com seus meios de subsistência à medida que os pedidos de evitar a circulação de pessoas e outras medidas foram colocadas em prática.

Muitos não tinham casas valiosas para obter capital, e os pedidos de ajuda do governo não chegaram. Depois de várias reuniões virtuais, líderes cívicos propuseram uma solução que os legisladores estaduais aprovaram em julho: o Estado destinaria US$ 62 milhões de seu US$ 1,4 bilhão em dinheiro de alívio federal da covid-19 para subsídios a negros, proprietários de negócios e organizações comunitárias que enfrentam dificuldades relacionadas à pandemia.

“Este (grupo) é quem precisa desse apoio agora”, disse Lew Frederick, um senador estadual democrata negro. Agora, no entanto, milhões de dólares do Oregon Cares Fund estão suspensos depois que um mexicano-americano e dois empresários brancos processaram o Estado argumentando que o fundo para residentes negros os discriminava.

Edward Blum, um ativista conservador branco cuja organização Project on Fair Representation está subscrevendo uma das duas ações judiciais que desafiam o fundo, diz que quer prevenir a exclusão racial. “É como na área de empregos: ir se candidatar e ver uma placa no escritório que diz 'Nenhum asiático precisa se candidatar'”, disse Blum. “Sua raça e etnia não devem ser usadas para ajudá-lo ou prejudicá-lo em seus esforços de vida.”

Walter Leja, um dos autores de uma das ações judiciais, disse que pode estar prestes a demitir funcionários da Dynamic Service Fire and Security, a pequena empresa de serviços elétricos que ele fundou em Salem em 2007, se não receber o dinheiro do apoio em breve.

Um empréstimo anterior de cerca de US$ 20.000 do programa federal de proteção foi suficiente apenas para cobrir a folha de pagamento por cerca de dois meses. Leja, que tem 64 anos e é branco, disse que não poderia dizer se a discriminação histórica colocou os empresários negros em desvantagem.

Mas acha que o fundo é discriminatório. “Está bloqueando um monte de fundos que só podem ser usados ​​por empresas (de negros) quando há uma tonelada de outras empresas por aí que precisam de acesso a esses fundos. Não é uma coisa branca ou preta. É uma coisa para todos.”

A batalha em Oregon é a mais recente disputa de décadas do país sobre a ação afirmativa, e ocorre em um ano em que a pandemia expôs de forma nítida as disparidades socioeconômicas e de saúde que os afro-americanos enfrentam.

“Você tem que mostrar que existe um nexo muito próximo entre o motivo pelo qual está usando a raça e o resultado que está buscando”, disse Melissa Murray, professora de direito da Universidade de Nova York. “Acho que aqui vai ser uma questão real se financiar apenas negócios negros por meio deste fundo é realmente a única maneira de abordar os problemas que os negros do Oregon experimentaram durante este período específico.”

Muitas das disparidades econômicas e de saúde atuais resultam de políticas e práticas anteriores que eram racistas, dizem alguns cientistas sociais, argumentando que medidas destinadas a raças específicas eram necessárias para desfazer os danos.

Mas os tribunais estabeleceram um alto padrão para permitir o uso claro da raça na legislação. Para contornar os obstáculos legais, os formuladores de políticas tendem a confiar em dados como status socioeconômico e locais de moradia ao projetar medidas que esperam beneficiar grupos raciais marginalizados.

Apoiadores do fundo argumentaram que os US$ 62 milhões representaram cerca de 4,5% do que o Estado recebeu, deixando muito para os residentes que não são negros. Também observaram que outros fundos relacionados à covid-19 foram adaptados de uma forma que lhes permitiu beneficiar quase exclusivamente grupos raciais ou étnicos específicos - um fundo de US$ 10 milhões criado pelo Estado que beneficia em grande parte imigrantes latinos sem documentos e outro criado por funcionários de Portland para ajudar um distrito de empresas predominantemente asiáticas.

A defesa argumenta que o Estado tem o dever de garantir que a distribuição dos fundos de ajuda da covid-19 não perpetue as disparidades enfrentadas pelos residentes negros. Isso significa chegar a residentes negros em busca de alívio porque outros esforços para lidar com a desigualdade falharam, disse Janelle Bynum, uma deputada estadual negra. “Sem essa intencionalidade, sem eles realmente se importando com o fluxo de dinheiro em nossas comunidades, eles nunca terão que fazer nada para mudar o status quo”, disse ela. "Não estou bem com isso."

Em Portland, Joy Mack disse que a pandemia reacendeu o estresse que ela sentiu quando abriu o Jayah Rose Salon em 2008. Ela e seu marido, um engenheiro, são negros e de classe média. Mas depois de visitar mais de 10 instituições de crédito para tentar obter financiamento inicial, ela recebeu apenas dois empréstimos.

Na tentativa de manter seu salão à tona em meio à pandemia, Mack disse que pediu um empréstimo do governo federal perdoável, mas foi recusado porque tinha cerca de US$ 5.000 em dívidas fiscais. Ela recebeu um subsídio de US$ 5.000 da cidade e um empréstimo de US$ 10.000 para desastres do governo federal.

Ela também teve que fazer linhas de crédito. E Mack acabou recebendo um valor do Oregon Cares Fund. Embora não tenha dito quanto, comentou que isso a salvou de ter que fechar sob o peso de dezenas de milhares de dólares em dívidas. “Honestamente, foi isso que nos ajudou a superar aquele obstáculo de covid”.