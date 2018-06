Ajuda russa no disparo de míssil na Ucrânia não pode ser descartada, diz EUA na ONU Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira que não poderiam descartar a possibilidade de uma ajuda russa aos separatistas ucranianos no lançamento do míssil terra-ar SA-11 que provavelmente derrubou o avião da Malásia com 298 pessoas a bordo no leste da Ucrânia.