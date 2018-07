Ajudantes de Chen também estão presos A polícia chinesa deteve na sexta-feira He Peirong e Guo Yushan, amigos do ativista Chen Guangcheng que o ajudaram a fugir da prisão domiciliar no domingo passado. Guo se passou por funcionário da empresa de eletricidade e Hu se disfarçou de entregadora de mercadorias para burlar a vigilância dos guardas.