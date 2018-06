Al Jazeera diz que 4 jornalistas são presos após transmissão no Egito Quatro jornalistas da Al Jazeera foram presos no Egito, informou a emissora, depois de o Ministério do Interior acusar o canal com sede no Catar de fazer uma transmissão ilegal num quarto de hotel com um membro da Irmandade Muçulmana.