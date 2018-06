Al-Maliki compromete-se empossar Parlamento, diz Kerry

Segundo Kerry, o destino do Iraque pode ser decidido na próxima semana e depende em grande parte do fato de seus líderes atenderem ao prazo para o início de um novo governo. Durante uma rápida escala em Bagdá, Kerry reuniu-se com autoridades das coalizões xiita, sunita e curda. A decisão sobre como dividir o poder no país tem sido adiada pelos políticos iraquianos.

Al-Maliki é alvo de crescentes pedidos para que renuncie na medida em que sunitas descontentes afirmam não acreditar que ele dará ao grupo maior voz no governo. Fonte: Associated Press.