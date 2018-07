AL precisa diversificar suas economias, diz Humala

Falando para uma audiência de líderes empresariais e chefes de Estado na Sexta Cúpula das Américas, Humala convidou os investidores a ajudarem o Peru com sua meta de diversificação, afirmando que o país tem regras claras para investimentos.

"O Peru abre as portas para muitas oportunidades da América Latina", disse o presidente peruano, acrescentando que investimentos de prazo mais longo contribuem para ao desenvolvimento do país.

Humala declarou também que a desigualdade na América Latina é muito alta, tornando as ligações entre fronteiras e de compartilhamento de tecnologia muito importantes. Como outros países da região, o Peru tem tentado equilibrar a condução para projetos de investimento com a necessidade de preservar as culturas centenárias e proteger o meio ambiente. As informações são da Dow Jones.