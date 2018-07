'Al-Qaeda ainda é ameaça real aos EUA', diz Panetta

A "CBS News" lançou trechos de uma entrevista de Panetta que deverá ir ao ar no domingo, na qual o chefe do Pentágono discute a estratégia norte-americana para desmantelar as redes terroristas globais da Al-Qaeda. "Estamos atrás da Al-Qaeda, onde quer que ela esteja", disse Panetta durante a entrevista.

"É óbvio que estamos enfrentando a Al-Qaeda no Paquistão. Estamos confrontando as ligações da rede terrorista no Iêmen, na Somália, no Norte da África...e, claro, também no Afeganistão", disse Panetta.

Quando perguntado se as forças dos EUA teriam derrotado a Al-Qaeda, o secretário disse: "Ainda não. Eles ainda são uma ameaça real. Ainda há a Al-Qaeda lá fora. E nós temos de continuar pressionando-os, onde quer que eles estejam". Panetta, entretanto, afirmou que as forças dos EUA têm minado significativamente a liderança da rede terrorista.

Da lista dos 10 principais líderes da rede, levantada após os ataques de 11 de setembro de 2001, somente um deles permanece vivo: Ayman al-Zawahiri, que assumiu a Al-Qaeda após a morte de bin Laden pelos EUA, em maio, no Paquistão. As informações são da Dow Jones.