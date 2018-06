Al-Qaeda assume série de ataques no Iêmen

No dia 4 de março, "o mujahedeen (grupo que mantém fortes laços com a Al-Qaeda) realizou uma série de operações contra as forças do governo alocadas nas entradas de Zinjibar", capital da província de Abyan, informou o braço iemenita da rede terrorista.

Militantes islamitas também "explodiram um avião militar da força aérea do Iêmen na base do exército em Dulaimi que estava transportando armas para as províncias de Aden e Hadramawt", afirmou em comunicado a Al-Qaeda na Península Arábica. As informações são da Dow Jones.