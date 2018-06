Al-Qaeda avança sobre maior província do Iêmen e toma terminal petrolífero

Militares e moradores disseram que os combatentes da Al-Qaeda tiveram um breve confronto com membros de uma das principais brigadas do Iêmen nas proximidades de Mukalla, uma cidade tomada pelos militantes no início do mês, onde eles mantêm seus prisioneiros. Os militantes tomaram o controle do aeroporto Riyan e avançaram para assegurar o controle do principal porto do país, que também é um terminal petrolífero.Membros das forças de segurança, falando de Sanaa e pedindo anonimato, disseram que os líderes da brigada encarregados de proteger toda a área fugiram.

O mais recente avanço marca um importante passo para a Al-Qaeda na Península Arábica, como é conhecido o braço do grupo terrorista no Iêmen. Essa organização está ligada a vários atentados fracassados nos EUA e é vista como o braço mais perigoso da rede global extremista. O grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra o semanário satírico francês Charlie Hebdo no início do ano.

A Al-Qaeda na Península Arábica explora o caos no Iêmen, onde rebeldes xiitas houthis, juntamente a unidades militares leais ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh, capturaram a capital em setembro e têm avançado, apesar da campanha aérea saudita. Os rebeldes se opõem à Al-Qaeda, mas atualmente estão envolvidos em confrontos com as forças leais ao governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, do presidente Hadi, que fugiu para a Arábia Saudita no mês passado.