Al-Qaeda cresce na Síria contra rebeldes Militantes da Al-Qaeda se reuniram nos arredores de uma cidade da Síria na fronteira com a Turquia, no que pode ser uma tentativa de tomar uma região vital para os rebeldes apoiados pelo Ocidente, afirmam ativistas. O movimento sublinha a fraqueza dos combatentes que os Estados Unidos acreditam ser uma força moderada em meio à guerra civil do país.