Al-Qaeda diz que al-Zawahri sucederá a Bin Laden Um site afiliado à Al-Qaeda informou Nesta quinta-feira que o egípcio Ayman al-Zawahiri deverá suceder ao líder Osama bin Laden, morto pelas forças americanas no dia 2 de maio, num ataque no Paquistão. O até então número dois da Al-Qaeda, com quase 60 anos, já havia feito uma aparição recente, em um vídeo, no qual dizia que estava comprometido em prosseguir com a jihad (guerra santa) contra o Ocidente. "Seguiremos adiante com a jihad até que expulsemos os invasores das terras muçulmanas", disse Zawahiri.