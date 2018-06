Al-Qaeda diz que drones dos EUA mataram dois líderes no Paquistão Ataques de drones norte-americanos no Paquistão mataram dois líderes do braço da Al-Qaeda no sul da Ásia este ano, disse neste domingo um porta-voz dos militantes. A declaração confirma um grande retrocesso para os afiliados da Al-Qaeda meses após sua criação.