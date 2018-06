Al-Qaeda oferece recompensa por morte de embaixador O braço da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda no Iêmen ofereceu uma recompensa em ouro equivalente a US$ 160 mil para qualquer um que mate o embaixador dos Estados Unidos em Sana, capital do país. O grupo também afirmou que pagará cinco milhões de riais iemenitas (US$ 23 mil) pela morte de um soldado norte-americano posicionado no país.