Al-Qaeda pede fechamento de embaixadas dos EUA e mais protestos contra filme sobre Maomé

SANA - A rede terrorista Al-Qaeda pediu neste sábado, 15, aos muçulmanos que se unam para continuar os protestos e conseguir o fechamento das embaixadas dos EUA em seus países. O grupo também solicitou "aos irmãos muçulmanos no Ocidente que realizem seus deveres para apoiar o profeta Maomé".

Em nota, a rede afirma que "aconteceu algo muito grande, por isso devemos unir os diferentes esforços com um só objetivo que é a expulsão das embaixadas americanas dos países muçulmanos e que continuem as manifestações e protestos. O melhor exemplo do que fizeram os netos de Omar Mukhtar (herói da independência líbia), que assassinaram o embaixador dos EUA", em referência à morte do embaixador americano na Líbia, Christopher Stevens, na terça-feira passada, junto com outros três funcionários de sua legação, em ataque contra o consulado em Benghazi.

Para a Al-Qaeda na Península Arábica, que tem sua base no Iêmen, o fechamento das embaixadas e consulados norte-americanos será o passo "para a libertação dos países muçulmanos da hegemonia e da soberba americana".

Em relação ao filme sobre o profeta, considerado blasfemo pelos muçulmanos e que desencadeou ataques e protestos contra sedes diplomáticas dos EUA em vários países, o grupo terrorista assinalou que "se dá no marco de uma cadeia seguida de guerras cruzadas contra o Islã. Em resposta a estas contínuas agressões, os povos muçulmanos se sublevaram em seu apoio e zelo pela dignidade e honra de nosso profeta. Esta ofensa transformou a malícia do inimigo em vergonha e infortúnio como castigo", finaliza a nota.