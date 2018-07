Al-Qaeda propõe troca de refém britânico por Abu Qatada

O britânico Stephen Malcom, que também tem cidadania sul-africana, foi sequestrado na cidade malinesa de Timbuktu em novembro, junto com um sueco e um holandês. A divisão da Al-Qaeda disse que o libertará se a Grã-Bretanha aceitar deportar Abu Qatada, um clérigo palestino-jordaniano tido como figura proeminente da Al-Qaeda, a um dos países que passaram pela "Primavera Árabe" ou que permita que ele escolha para onde deve ser mandado.

O governo britânico está tentando extraditar Qatada para a Jordânia desde 2001. Recentemente, a Al-Qaeda fez ameaças dizendo que a atitude abriria a "porta do mal" para a Grã-Bretanha e seus cidadãos. As informações são da Associated Press.